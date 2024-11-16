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ОП Абхазии сформировала группу для переговоров с оппозицией

СУХУМ, 16 ноября. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) Абхазии сформировала группу для переговоров между властями страны и оппозицией, сообщило республиканское информационное агентство «Апсныпресс».

Ранее члены ОП Абхазии Сократ Джинджолия и Руслан Хашиг выступили с инициативой стать посредниками в переговорах оппозиции с президентом страны Асланом Бжанией.

«Специальная группа, созданная Общественной палатой [Абхазии] для переговоров между властями и оппозицией, проинформировала стороны о возможных вариантах урегулирования политического кризиса. Представители группы во главе с членом палаты, бывшим премьер-министром Абхазии Сократом Джинджолия встретились с лидерами оппозиции и президентом Асланом Бжанией», — говорится в сообщении.

Отмечается, что группа начала переговоры, которые продолжатся завтра.