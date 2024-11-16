ОП Абхазии сформировала группу для переговоров с оппозицией

«Специальная группа, созданная Общественной палатой [Абхазии] для переговоров между властями и оппозицией, проинформировала стороны о возможных вариантах урегулирования политического кризиса. Представители группы во главе с членом палаты, бывшим премьер-министром Абхазии Сократом Джинджолия встретились с лидерами оппозиции и президентом Асланом Бжанией», — говорится в сообщении.