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Замгоссекретаря Совбеза Беларуси Рахманов: «Запад ищет болевые точки, чтобы раскачать ситуацию перед выборами президента»

Совбез: Запад ищет болевые точки для раскачки ситуации в Беларуси перед выборами.

Источник: Комсомольская правда

Страны Запада перед выборами президента хотят раскачать ситуацию в Беларуси с помощью провокаций. Об этом заявил заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Александр Рахманов, сообщает БелТА.

«Усиленно зондируется почва для поиска болевых точек и триггеров в обществе для организации провокаций, способных раскачать ситуацию в стране», — отметил Александр Рахманова.

Замгоссекретаря Совбеза подчеркнул, что у Запада есть стратегия в отношении Беларуси. В ее основе лежит искусственное нагнетание обстановки на границе, попытки вовлечения белорусов в деструктивную деятельность, признание выборов нелегитимными еще до их проведения, а также кибератаки и санкции.

По словам Александра Рахманова, все те меры, что предпринимает Беларусь в качестве противодействия, показали свою эффективность. Как следствие — мир и порядок на территории страны.

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