Замгоссекретаря Совбеза Беларуси Рахманов: «Запад ищет болевые точки, чтобы раскачать ситуацию перед выборами президента»

Замгоссекретаря Совбеза подчеркнул, что у Запада есть стратегия в отношении Беларуси. В ее основе лежит искусственное нагнетание обстановки на границе, попытки вовлечения белорусов в деструктивную деятельность, признание выборов нелегитимными еще до их проведения, а также кибератаки и санкции.