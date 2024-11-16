Замгоссекретаря Совбеза Беларуси Рахманов: «Запад ищет болевые точки, чтобы раскачать ситуацию перед выборами президента»

Страны Запада перед выборами президента хотят раскачать ситуацию в Беларуси с помощью провокаций. Об этом заявил заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Александр Рахманов, сообщает БелТА.
«Усиленно зондируется почва для поиска болевых точек и триггеров в обществе для организации провокаций, способных раскачать ситуацию в стране», — отметил Александр Рахманова.
Замгоссекретаря Совбеза подчеркнул, что у Запада есть стратегия в отношении Беларуси. В ее основе лежит искусственное нагнетание обстановки на границе, попытки вовлечения белорусов в деструктивную деятельность, признание выборов нелегитимными еще до их проведения, а также кибератаки и санкции.
По словам Александра Рахманова, все те меры, что предпринимает Беларусь в качестве противодействия, показали свою эффективность. Как следствие — мир и порядок на территории страны.
Мы писали, что Лукашенко предложил носить белорусское, а не «Gucci, Versace и прочую гадость» (здесь подробнее).