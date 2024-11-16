Захарова призвала ФРГ снять с Гитлера статус почетного гражданина

«В 1945 и 1946 годах мы имеем дело с ломкой политической системы, связанной как с союзниками по антигитлеровской коалиции, но и с политической волей элит. Отсюда идет переименование улиц и площадей, ведь в стране на том этапе практически не найти общины, улицы и площади, которые не носили бы имя Адольфа Гитлера. Но антинационал-социалистический импульс в послевоенный период более или менее быстро угас в 1948—1950-е годы», — поясняет историк Томас Шлеммер.