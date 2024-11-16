Лидеры экономик АТЭС одобрили три итоговых документа саммита

«Я убеждена, что эти документы, которые мы только что приняли, способствуют укреплению нашего форума», — сказала она на заключительном мероприятии саммита.
Как объявила президент Перу, на голосование были вынесены три документа: заявление лидеров АТЭС, Лимская дорожная карта, направленная на содействие переходу к формальной и глобальной экономике, а также Декларация Ичмы о новом взгляде на то, какой должна быть повестка Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли.
Болуарте также передала председательство в АТЭС президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев сообщил, что декларация саммита АТЭС была согласована и в ней нет искусственно политизированных сюжетов.
Встреча лидеров экономик АТЭС проходила в столице Перу Лиме