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Лидеры экономик АТЭС одобрили три итоговых документа саммита

ЛИМА, 16 ноября. /ТАСС/. Лидеры экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) приняли три документа по итогам прошедшего в Лиме саммита. Об этом сообщила президент Перу Дина Болуарте.

Источник: РИА "Новости"

«Я убеждена, что эти документы, которые мы только что приняли, способствуют укреплению нашего форума», — сказала она на заключительном мероприятии саммита.

Как объявила президент Перу, на голосование были вынесены три документа: заявление лидеров АТЭС, Лимская дорожная карта, направленная на содействие переходу к формальной и глобальной экономике, а также Декларация Ичмы о новом взгляде на то, какой должна быть повестка Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли.

Болуарте также передала председательство в АТЭС президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев сообщил, что декларация саммита АТЭС была согласована и в ней нет искусственно политизированных сюжетов.

Встреча лидеров экономик АТЭС проходила в столице Перу Лиме 15—16 ноября. Российскую делегацию возглавлял вице-премьер Алексей Оверчук.

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