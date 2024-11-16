Маск оценил юмор Зеленского после слов о Трампе и переговорах

Ранее Зеленский в интервью украинскому телеканалу «Общественное» ушел от ответа на вопрос о том, ставил ли Трамп требование Киеву сесть за стол переговоров с Москвой, отметив, что риторика «садись и слушай» не работает.
«У него потрясающее чувство юмора», — написал Маск, комментируя пост, где был выложен этот момент из интервью.
Ранее Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его «торгашом», каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.