Spiegel: в СДПГ начали говорить о смене кандидата в канцлеры

В частности, депутат из Рейнланд-Пфальца Джо Вайнгартен сказал, что Шольц «низко пал» в глазах жителей региона. По его мнению, сейчас уже ничего не изменить, а потому якобы следует сделать кандидатом Писториуса, чтобы не допустить «катастрофы» на досрочных выборах в феврале. Еще один депутат — Кристиан Шрайдер — указал на то, что больше не может убедить однопартийцев на местах вести предвыборную кампанию за Шольца. Участники встречи договорились, что содержание разговора будет держаться в секрете.