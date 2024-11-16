Spiegel: в СДПГ начали говорить о смене кандидата в канцлеры

По его информации, соответствующие заявления прозвучали во вторник во время встречи влиятельной группы Seeheimer Kreis, которая объединяет консервативно настроенных депутатов Бундестага от СДПГ. Одной из тем обсуждения был вопрос, является ли Шольц подходящим кандидатом в канцлеры или же следует сделать ставку на Писториуса. Присутствовавшие, пишет Der Spiegel, выразили сомнения в том, что СДПГ с Шольцем может достигнуть приемлемого результата на досрочных выборах, а некоторые ясно заявили, что, по их оценке, нужно выдвинуть Писториуса.
В частности, депутат из Рейнланд-Пфальца Джо Вайнгартен сказал, что Шольц «низко пал» в глазах жителей региона. По его мнению, сейчас уже ничего не изменить, а потому якобы следует сделать кандидатом Писториуса, чтобы не допустить «катастрофы» на досрочных выборах в феврале. Еще один депутат — Кристиан Шрайдер — указал на то, что больше не может убедить однопартийцев на местах вести предвыборную кампанию за Шольца. Участники встречи договорились, что содержание разговора будет держаться в секрете.
Как утверждает Der Spiegel, многие социал-демократы на условиях анонимности признались изданию, что считают необходимым выдвинуть Писториуса, однако на данном этапе в партии не знают, как лучше осуществить смену кандидата.
Германия переживает острейший политический кризис. Он возник в связи с разногласиями в правящей коалиции по бюджетной, финансовой и экономической политике, в том числе по дальнейшему оказанию помощи Киеву и по вопросу ослабления так называемого долгового тормоза (правило, которое запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает). 6 ноября Шольц принял решение отправить в отставку Кристиана Линднера (председателя Свободной демократической партии) с поста министра финансов. Коалиция развалилась.
16 декабря Бундестаг обсудит вопрос о вотуме доверия правительству Шольца. Если депутаты Бундестага откажут ему в доверии, будут проведены досрочные выборы 23 февраля 2025 года. Шольц неоднократно заявлял о стремлении снова выдвинуть свою кандидатуру в канцлеры от СДПГ.