МИД РФ заявил о «чудовищной» деградации форума ОБСЕ во главе с Данией

Согласно российскому ведомству, датский дипломат получил от РФ отпор, после чего пытался спровоцировать кризис и нарушить правила работы форума. В МИД России выразили обеспокоенность, что в будущем представитель Дании продолжит проводить «нелегитимные сборища» и распространять «фальшивые журналы», в которых размещены непроизнесенные на форуме заявления. Россия выразили протест по поводу происходящего и пообещала содействовать возвращению ФСОБ к мандату.