Украине предрекли коллапс в случае мира на невыгодных условиях

По его мнению, невыгодные условия Киеву может навязать администрация избранного президента США Дональда Трампа.
«Если администрация Трампа навяжет Украине неприемлемые условия мира, а Зеленский согласится (что маловероятно), часть украинского общества будет сопротивляться. Внутренние волнения могут привести к коллапсу страны», — написал Кулеба.
Бывший министр подчеркнул, что в случае заключения «невыгодного» перемирия вся ответственность за возможные последствия будет лежать на Трампе. При этом президент России Владимир Путин получит «желанную победу» и сможет представить Украину как «несостоявшееся государство», считает экс-дипломат.
Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Трамп потребует от Владимира Зеленского уйти в отставку. «Видимо, пришли к заключению, чтобы начать переговоры, надо убрать немедленно нынешний режим», — прокомментировал Соскин.