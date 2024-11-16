Pravda: лидер одной из партий Словакии планирует поездку в Москву

«Словакия без российских газа, нефти, а главное ядерного топлива [для республиканских АЭС], не может в экономическом плане конкурировать с западными государствами», — сказала пресс-секретарь. Ответ от спикера Национального совета на запрос Данко относительно возможности посетить РФ ожидается в ближайшие дни.