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Pravda: лидер одной из партий Словакии планирует поездку в Москву

БРАТИСЛАВА, 16 ноября. /ТАСС/. Председатель входящей в словацкую правительственную коалицию Словацкой национальной партии, вице-спикер Национального совета (парламента) Андрей Данко планирует в январе будущего года поездку в Москву. Об этом сообщил братиславский новостной портал Pravda.

Источник: AP 2024

Данко обратился к исполняющему обязанности спикера Национального совета Петеру Жиге с просьбой одобрить рабочую поездку в РФ. Расходы, связанные с ней, он будет оплачивать из собственных средств.

В сентябре Данко заявил газете «Известия», что у него есть официальное приглашение от председателя Госдумы Вячеслава Володина и он рассчитывает посетить РФ в ноябре.

Пресс-секретарь Словацкой национальной партии Зузана Шкопцова, чьи слова привел портал, проинформировала, что Данко планирует обсудить с представителями российского руководства поставки в Словакию энергетического сырья из РФ. Это вопрос особенно актуален для республики в начинающийся зимний период.

«Словакия без российских газа, нефти, а главное ядерного топлива [для республиканских АЭС], не может в экономическом плане конкурировать с западными государствами», — сказала пресс-секретарь. Ответ от спикера Национального совета на запрос Данко относительно возможности посетить РФ ожидается в ближайшие дни.

Данко, занимавший с 2016 по 2020 год пост спикера Национального совета, неоднократно посещал с визитами РФ. Он стал первым председателем словацкого законодательного органа, который выступил перед депутатами Госдумы с ее трибуны.