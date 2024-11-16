Трамп не встретится с лидерами других стран до инаугурации, пишут СМИ

«Команда… Дональда Трампа заявила Японии, что избранный президент, в принципе, не будет встречаться с иностранными лидерами перед вступлением в должность», — отмечает издание.
Издание подчеркивает, что в таком случае исключается возможность встречи Трампа с премьер-министром Японии Сигэру Исибой. Как добавили Nikkei Asia источники правительства США, сторона Трампа заявила, что в данный момент будет сложно организовать встречу.
«Законодательство США запрещает частным лицам встречаться с иностранными лидерами по дипломатическим вопросам», — отмечает издание.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентскую гонку 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кто сумел вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, которые вели подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признаёт свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация 47-го президента США пройдет 20 января.