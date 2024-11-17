Иран анонсировал возобновление переговоров с Европой по ядерной сделке

«Сейчас на уровне европейских стран высказывается интерес в возобновлении переговоров. Мы, вероятно, уже скоро к ним приступим», — сказал Арагчи в эфире гостелерадиокомпании Ирана.
«Переговорный процесс по возобновлению СВПД шел несколько лет. Он начался после ухода [с поста президента США] Трампа в 2021 году. Администрация [Джо] Байдена выразила заинтересованность вернуться к ядерной сделке. Переговорный процесс продолжался в течение всего периода работы президента Ирана Эбрахима Раиси», — уточнил дипломат.
Раиси трагически погиб в авиакатастрофе в мае 2024 года. После его гибели в Иране прошли внеочередные президентские выборы, в результате которых новым главой исполнительной власти страны стал Масуд Пезешкиан. Новый президент выражал готовность говорить с Западом о восстановлении СВПД, но не приводил конкретных условий для возобновления соглашения.
«Правительство Пезешкиана в Нью-Йорке [на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН с 24 по 30 сентября] предложило возобновить эти переговоры. Европа и США приветствовали предложение», — добавил Арагчи. По его словам, со времен Раиси переговоры с США шли в Маскате через оманских посредников, но сейчас этот процесс приостановлен — последний раунд проходил в мае 2024 года.
В Нью-Йорке стороны «заинтересовались возобновить оба переговорных процесса: один — с европейцами, другой — в Омане с американцами, но дальнейшие консультации прекратились из-за событий (после начала наземной операции израильской армии на ливанской территории в конце сентября — прим. ТАСС) в Ливане», отметил глава МИД Ирана.
Судьба иранской ядерной сделки
Совместный всеобъемлющий план действий был подписан постоянной «пятеркой» Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном в 2015 году для преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок. В 2018 году Трамп вышел из договоренности и восстановил все антииранские санкции, снятые в соответствии с условиями СВПД. С апреля 2021 года Россия, Китай, США, Великобритания, Германия и Франция вели с Ираном переговоры о восстановлении сделки, которые в 2022 году завершились безрезультатно.
В ответ на выход США из СВПД иранский парламент в 2020 году принял закон «О стратегических действиях по отмене санкций и защите интересов иранского народа». В соответствии с ним Тегеран сократил ряд обязательств по ядерной сделке, в том числе прекратил инспекции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), выходящие за рамки соглашения о гарантиях по Договору о нераспространении ядерного оружия между МАГАТЭ и исламской республикой, запретив строгие меры мониторинга. По мнению иранских властей, Запад должен вернуться к полному соблюдению условий СВПД, чтобы восстановить имеющиеся системы контроля над развитием ядерной программы Тегерана.
Президент России Владимир Путин отмечал, что Иран выполнил все обязательства по ядерной сделке. Российский лидер напомнил, что США в одностороннем порядке вышли из договоренности, а европейцы продолжали требовать от исламской республики выполнения взятых обязательств без каких-либо шагов навстречу.