Иран анонсировал возобновление переговоров с Европой по ядерной сделке

Совместный всеобъемлющий план действий был подписан постоянной «пятеркой» Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном в 2015 году для преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок. В 2018 году Трамп вышел из договоренности и восстановил все антииранские санкции, снятые в соответствии с условиями СВПД. С апреля 2021 года Россия, Китай, США, Великобритания, Германия и Франция вели с Ираном переговоры о восстановлении сделки, которые в 2022 году завершились безрезультатно.