В Германии заявили о возможности найти решение по Украине

Ротфус предложил создать новую структуру безопасности, «которая включала бы в себя Евразию и оставила бы в стороне США, и тогда мы могли бы жить в мире». При этом он добавил, что Дональд Трамп в одиночку не сможет завершить конфликт, для этого всему Западу нужно прекратить поставки вооружений Украине.