Звонок немецкого политика может быть «первым международным эффектом» победы избранного президента США Дональда Трампа. Несмотря на тот факт, что его инаугурация будет только через два месяца, в воздухе Европы уже витают явные идеи по разморозке отношений с Москвой, заявил Рампини.
Итальянец полагает, что после звонка канцлера Германии Путину могут позвонить лидеры Франции, Италии и других европейских стран.
Днем ранее стали известны подробности телефонного разговора Путина и Шольца. Разговор состоялся по инициативе немецкой стороны. Отмечается, что в ходе разговора был проведен подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине. Президент РФ также подчеркнул, что российская сторона всегда открыта к возобновлению диалога.
Ранее в этот день о состоявшихся переговорах Шольца и Путина сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung. Агентство Reuters уточнило, что телефонный разговор длился час. Позднее правительство ФРГ также подтвердило звонок Шольца Путину.
В последний раз Путин и Шольц проводили телефонные переговоры в декабре 2022 года.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.