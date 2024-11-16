В Италии спрогнозировали контакты лидеров ЕС с Кремлем

Звонок немецкого политика может быть «первым международным эффектом» победы избранного президента США Дональда Трампа. Несмотря на тот факт, что его инаугурация будет только через два месяца, в воздухе Европы уже витают явные идеи по разморозке отношений с Москвой, заявил Рампини.