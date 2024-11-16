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В Италии спрогнозировали контакты лидеров ЕС с Кремлем

Вслед за канцлером Германии Олафом Шольцом президенту России Владимиру Путину могут позвонить и другие лидеры Европейского Союза (ЕС). Об этом 15 ноября сообщает итальянский обозреватель Федерико Рампини в газете Corriere della Sera.

Источник: РИА "Новости"

Звонок немецкого политика может быть «первым международным эффектом» победы избранного президента США Дональда Трампа. Несмотря на тот факт, что его инаугурация будет только через два месяца, в воздухе Европы уже витают явные идеи по разморозке отношений с Москвой, заявил Рампини.

Итальянец полагает, что после звонка канцлера Германии Путину могут позвонить лидеры Франции, Италии и других европейских стран.

Днем ранее стали известны подробности телефонного разговора Путина и Шольца. Разговор состоялся по инициативе немецкой стороны. Отмечается, что в ходе разговора был проведен подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине. Президент РФ также подчеркнул, что российская сторона всегда открыта к возобновлению диалога.

Ранее в этот день о состоявшихся переговорах Шольца и Путина сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung. Агентство Reuters уточнило, что телефонный разговор длился час. Позднее правительство ФРГ также подтвердило звонок Шольца Путину.

В последний раз Путин и Шольц проводили телефонные переговоры в декабре 2022 года.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Путин Владимир
ЕС