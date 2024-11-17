Будущему шефу Пентагона не дали охранять Байдена из-за тату

Хегсет упоминал этот инцидент в своей книге «Война с воинами». Он признался, что воспринял произошедшее как отвержение со стороны армии США. «Это чувство было взаимным — я тоже больше не хотел [быть причастным к] этой армии. Прошло двадцать лет, и военные, которых я любил, за которых сражался, перед которыми преклонялся, выплюнули меня», — написал Хегсет.