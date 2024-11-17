Будущему шефу Пентагона не дали охранять Байдена из-за тату

Выдвиженец избранного президента США Дональда Трампа на пост министра обороны Пит Хегсет не смог попасть в январе 2021 года на инаугурацию президента Джо Байдена из-за наличия татуировок, пишут Wall Street Journal (WSJ), AP, Reuters и CBS.
Хегсет тогда имел звание майора Нацгвардии и должен был обеспечивать безопасность церемонии. Старший сержант Нацгвардии ДеРико Гейтер рассказал WSJ, что за несколько дней до инаугурации получил электронное письмо с тревожным содержанием, касающимся Хегсета.
Письмо отправил его бывший коллега, в нем была фотография Хегсета без рубашки с татуировкой на бицепсе с надписью «Deus Vult». На фотографии также была видна большая татуировка Хегсета в виде иерусалимского креста. Гейтер признался, что его беспокойства вызвал не крест, а «Deus Vult», поскольку девиз «подпадает под категорию “инсайдерская угроза” в соответствии с воинским уставом.
Как отмечали ученые, сейчас этот девиз часто используют сторонники превосходства белой расы, из-за чего он ассоциируется с экстремистскими группировками. Во время штурма Капитолия сторонниками Трампа 6 января, за две недели до инаугурации Байдена, демонстранты размахивали флагами с фразой «Deus Vult» и иерусалимским крестом. Стрелок Маурисио Мартинес Гарсия, который в 2023 году открыл стрельбу в торговом центре в городе Аллен, штат Техас, имел татуировку «Deus Vult»,
Гейтер после получения фотографий переслал их генерал-майору Уильяму Уокеру и назвал их «тревожными», а Хегсета — потенциальной «внутренней угрозой». Командование быстро отреагировало и сообщило, что с Хегсетом провели беседу и ему «сказали Питу просто держаться подальше». Источник Reuters объяснил, что Хегсета не посчитали экстремистом, но решили перестраховаться.
По сведениям Associated Press, всего после проверки ФБР и военных от обеспечения безопасности на инаугурации Байдена отстранили 12 членов Нацгвардии. Проверяющие обнаружили, что те делали экстремистские заявления в интернете или были связаны с группировками правого толка.
Хегсет упоминал этот инцидент в своей книге «Война с воинами». Он признался, что воспринял произошедшее как отвержение со стороны армии США. «Это чувство было взаимным — я тоже больше не хотел [быть причастным к] этой армии. Прошло двадцать лет, и военные, которых я любил, за которых сражался, перед которыми преклонялся, выплюнули меня», — написал Хегсет.
Он там же задался вопросами: «Действительно ли это было связано с крестом?» и «что может сделать один христианин, чтобы разрушить их планы?». «Может быть, многое… Думаю, мы узнаем», — написал он.
В октябрьском интервью подкастеру Шону Райану выдвиженец Трампа также подчеркнул, что иерусалимский крест «является всего лишь христианским символом». Впоследствии, когда в СМИ начали обсуждать его отстранение от инаугурации, Хегсет в публикации на X назвал решение командования «антихристианским фанатизмом».
Трамп выдвинул Хегсета на пост министра обороны США несколько дней назад, 13 ноября. Его кандидатуру рассмотрит сенат.
Питу Хегсету 44 года. Он ветеран Национальной гвардии США, служил в Афганистане, Ираке и в Гуантанамо на Кубе. На телеканале Fox работает с 2014 года, в последнее время в качестве соведущего Fox & Friends Weekend. Во время предвыборной кампании 2016 года стал одним из первых известных сторонников Трампа, когда того резко критиковали многие видные республиканцы.