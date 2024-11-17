Киев и Ближний Восток не упомянуты в итоговой декларации саммита АТЭС

Конфликт на Украине, а также конфликт на Ближнем Востоке не упоминаются в итоговой декларации саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, декларацию подписали лидеры АТЭС по итогам встречи в Перу.
Документ обнародован на сайте форума. В документе говорится о «беспрецедентных и быстрых изменениях, которые продолжают формировать мир».
Лидеры АТЭС заявили, что в связи с этим перед ними стоит «задача адаптации экономик», которая позволит «извлечь пользу из новых возможностей, но при этом минимизировать исходящие от них риски».
В декларации подчёркивается, что сферы торговли и инвестиций столкнулись с серьёзными изменениями. Помимо этого, серьёзные изменения коснулись сферы продовольственной и энергетической безопасности. Также в документе говорится об изменении климата.
«Эффективное многостороннее сотрудничество приобретает еще большее значение в этом контексте», — говорится в декларации.
Встреча лидеров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества состоялась в Лиме. Делегацию Российской Федерации возглавил вице-премьер Алексей Оверчук.
Ранее Оверчук заявил о прогнозе роста ВВП РФ на уровне 3,9 процента в текущем году. Он отметил, что экономика государств АТЭС ощущает себя комфортно по сравнению с другими регионами мира, а темпы их роста превышают среднемировой уровень.