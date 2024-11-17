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Маск высмеял слова Зеленского о «независимости Украины»

Реакция Маска вызвала широкий отклик в социальных сетях.

Источник: Аргументы и факты

Илон Маск высмеял заявления Владимира Зеленского о «независимости Украины», рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

Дипломат уточнил, что речь идет о словах Зеленского, который утверждал, что США не имеют права заставлять Украину «сидеть и слушать» за столом переговоров. Комментируя это заявление, Маск выразил своё недоумение и написал в соцсетях: «У него потрясающее чувство юмора!».

Мирошник подчеркнул, что реакция Маска вызвала широкий отклик в социальных сетях: пост увидели более 10 миллионов пользователей, а 8,5 тысяч человек оставили свои комментарии.

«А Зеленский пользуется в мире популярностью вместе с его бредом для внутриукраинской аудитории», — добавил он.

Ранее Илон Маск заявил, что события на Украине напоминают «вечный конфликт без какого-либо прогресса» и что Киев «просто отправляет молодежь страны на смерть без каких-либо территориальных выгод».