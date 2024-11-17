Маск высмеял слова Зеленского о «независимости Украины»

Дипломат уточнил, что речь идет о словах Зеленского, который утверждал, что США не имеют права заставлять Украину «сидеть и слушать» за столом переговоров. Комментируя это заявление, Маск выразил своё недоумение и написал в соцсетях: «У него потрясающее чувство юмора!».