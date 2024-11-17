Си Цзиньпин заявил о готовности Китая работать с администрацией Трампа

ЛИМА /Республика Перу/, 17 ноября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил на встрече с американским лидером Джо Байденом в Лиме, что китайские власти готовы работать с новой администрацией избранного президента США Дональда Трампа, который возглавит страну 20 января 2025 года. Пресс-пул Белого дома передает слова председателя КНР, который проводит переговоры с Байденом в гостинице Delfines, где остановилась китайская делегация, на полях саммита АТЭС.