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Си Цзиньпин заявил о готовности Китая работать с администрацией Трампа

ЛИМА /Республика Перу/, 17 ноября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил на встрече с американским лидером Джо Байденом в Лиме, что китайские власти готовы работать с новой администрацией избранного президента США Дональда Трампа, который возглавит страну 20 января 2025 года. Пресс-пул Белого дома передает слова председателя КНР, который проводит переговоры с Байденом в гостинице Delfines, где остановилась китайская делегация, на полях саммита АТЭС.

Источник: AP 2024

«Китай готов работать с новой администрацией США над поддержанием связи, расширением сотрудничества и устранением разногласий, чтобы стремиться к устойчивому развитию отношений между Китаем и США на благо двух народов», — подчеркнул Си Цзиньпин.

«В Соединенных Штатах недавно завершились выборы, — добавил китайской лидер перед началом встречи. — Цель Китая — стабильные, здоровые и устойчивые отношения между Китаем и США — остается неизменной».

Лидеры США и КНР обсудят, в частности, ситуацию вокруг украинского кризиса, Азиатско-Тихоокеанский регион. Как ожидается, это будет последняя встреча Байдена в качестве президента США с Си Цзиньпином.

Трамп Дональд