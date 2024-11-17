Си Цзиньпин заявил о готовности Китая работать с администрацией Трампа

«Китай готов работать с новой администрацией США над поддержанием связи, расширением сотрудничества и устранением разногласий, чтобы стремиться к устойчивому развитию отношений между Китаем и США на благо двух народов», — подчеркнул Си Цзиньпин.
«В Соединенных Штатах недавно завершились выборы, — добавил китайской лидер перед началом встречи. — Цель Китая — стабильные, здоровые и устойчивые отношения между Китаем и США — остается неизменной».
Лидеры США и КНР обсудят, в частности, ситуацию вокруг украинского кризиса, Азиатско-Тихоокеанский регион. Как ожидается, это будет последняя встреча Байдена в качестве президента США с Си Цзиньпином.