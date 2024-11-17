В Германии набросились на Шольца из-за разговора с Путиным

Член фракции Христианско-демократического союза (ХДС), бывший федеральный министр экономики Петер Альтмайер и вовсе обвинил канцлера ФРГ в слабости. «ХДС обвиняет Шольца в усилении своей пропаганды посредством пиар-мотивированного телефонного разговора с Путиным», — уточняется в статье.
Другой политик от ХДС Иоганн Вадефул выразил недовольство тем, что Шольц позвонил Путину по внутриполитическим мотивам, с целью самопиара, а не для защиты Украины.
Депутат Бундестага Грегор Гизи осудил канцлера не за сам звонок, а за то, что он слишком затянул с ним. «Шольцу следовало бы установить контакт с Путиным гораздо ранее, чтобы в сотрудничестве с другими странами добиться прекращения огня. В тот момент были необходимы мирные переговоры», — объяснил свою позицию парламентарий.
Политик Робин Вагенер в ходе конференции федеральной партии в Висбадене высказал мнение, что канцлер ФРГ «никогда не был так бессилен, как сейчас» и что российский лидер осознает эту слабость и пользуется ей в процессе телефонных переговоров.
Ранее Шольц назвал единственный способ узнать мнение Путина насчет переговоров по Украине на фоне продвижения российских войск в зоне спецоперации (СВО). «Нам придется выяснить это, в том числе поговорив с ним об этом», — подчеркнул политик.