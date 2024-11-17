В Германии набросились на Шольца из-за разговора с Путиным

Депутат Бундестага Грегор Гизи осудил канцлера не за сам звонок, а за то, что он слишком затянул с ним. «Шольцу следовало бы установить контакт с Путиным гораздо ранее, чтобы в сотрудничестве с другими странами добиться прекращения огня. В тот момент были необходимы мирные переговоры», — объяснил свою позицию парламентарий.