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В Германии набросились на Шольца из-за разговора с Путиным

Канцлера Германии Олафа Шольца раскритиковали немецкие политики из-за телефонного звонка президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет газета Zeit.

Источник: РИА "Новости"

Член фракции Христианско-демократического союза (ХДС), бывший федеральный министр экономики Петер Альтмайер и вовсе обвинил канцлера ФРГ в слабости. «ХДС обвиняет Шольца в усилении своей пропаганды посредством пиар-мотивированного телефонного разговора с Путиным», — уточняется в статье.

Другой политик от ХДС Иоганн Вадефул выразил недовольство тем, что Шольц позвонил Путину по внутриполитическим мотивам, с целью самопиара, а не для защиты Украины.

Депутат Бундестага Грегор Гизи осудил канцлера не за сам звонок, а за то, что он слишком затянул с ним. «Шольцу следовало бы установить контакт с Путиным гораздо ранее, чтобы в сотрудничестве с другими странами добиться прекращения огня. В тот момент были необходимы мирные переговоры», — объяснил свою позицию парламентарий.

Политик Робин Вагенер в ходе конференции федеральной партии в Висбадене высказал мнение, что канцлер ФРГ «никогда не был так бессилен, как сейчас» и что российский лидер осознает эту слабость и пользуется ей в процессе телефонных переговоров.

Ранее Шольц назвал единственный способ узнать мнение Путина насчет переговоров по Украине на фоне продвижения российских войск в зоне спецоперации (СВО). «Нам придется выяснить это, в том числе поговорив с ним об этом», — подчеркнул политик.

Путин Владимир