Дональд Трамп номинировал главу нефтекомпании Криса Райта министром энергетики

«На посту министра энергетики Крис станет ключевым лидером, стимулируя инновации, сокращая бюрократию и открывая новый “Золотой век американского процветания и глобального мира”», — говорится в заявлении Трампа (цитата по AFP).
Райт — основатель Liberty Energy, которая обслуживает энергетические компании. Он отрицает существование «климатического кризиса». Глава компании выступает против таких понятий, как «чистая энергия» и «грязная энергия». По его мнению, все источники энергии оказывают на мир как положительное, так и негативное влияние.
Дональд Трамп намерен создать совет по энергетике, куда войдут все ведомства, связанные с добычей и реализацией энергоресурсов. Совет, как ожидается, возглавит губернатор Северной Дакоты миллиардер Дуглас Бергам, который также будет возглавлять министерство внутренних дел (не является силовым, управляет природными ресурсами и федеральными землями).