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Дональд Трамп номинировал главу нефтекомпании Криса Райта министром энергетики

Избранный президент США Дональд Трамп намерен назначить главу нефтяной компании Liberty Energy Криса Райта министром энергетики. Республиканец назвал его одним из первопроходцев в «американской сланцевой революции».

Источник: Reuters

«На посту министра энергетики Крис станет ключевым лидером, стимулируя инновации, сокращая бюрократию и открывая новый “Золотой век американского процветания и глобального мира”», — говорится в заявлении Трампа (цитата по AFP).

Райт — основатель Liberty Energy, которая обслуживает энергетические компании. Он отрицает существование «климатического кризиса». Глава компании выступает против таких понятий, как «чистая энергия» и «грязная энергия». По его мнению, все источники энергии оказывают на мир как положительное, так и негативное влияние.

Дональд Трамп намерен создать совет по энергетике, куда войдут все ведомства, связанные с добычей и реализацией энергоресурсов. Совет, как ожидается, возглавит губернатор Северной Дакоты миллиардер Дуглас Бергам, который также будет возглавлять министерство внутренних дел (не является силовым, управляет природными ресурсами и федеральными землями).

Трамп Дональд