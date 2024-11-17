Дональд Трамп номинировал главу нефтекомпании Криса Райта министром энергетики

Райт — основатель Liberty Energy, которая обслуживает энергетические компании. Он отрицает существование «климатического кризиса». Глава компании выступает против таких понятий, как «чистая энергия» и «грязная энергия». По его мнению, все источники энергии оказывают на мир как положительное, так и негативное влияние.