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Си Цзиньпин заявил, что готов работать с администрацией Дональда Трампа

Председатель КНР подчеркнул, что это необходимо для урегулирования разногласий «на благо двух народов».

Китайский лидер Си Цзиньпин заявил о своей готовности работать с новой администрацией Соединённых Штатов, заявление прозвучало в ходе встречи с действующим президентом США Джо Байденом.

Председатель КНР подчеркнул, что это необходимо для урегулирования разногласий «на благо двух народов».

«Китай готов работать с новой администрацией США для поддержания коммуникации, расширения сотрудничества и урегулирования разногласий, чтобы стремиться к устойчивому переходу китайско-американских отношений на благо двух народов», — сказал Си Цзиньпин.

Заявление обнародовал Белый дом.

Китайский лидер отметил, что Китайская Народная Республика по-прежнему привержена цели сохранения «здоровых и стабильных» отношений с Соединёнными Штатами.

Напомним, Си Цзиньпин и Байден встретились на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Перу.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин опровергла информацию о телефонном разговоре Си Цзиньпина и избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.