Си Цзиньпин заявил, что готов работать с администрацией Дональда Трампа

Китайский лидер Си Цзиньпин заявил о своей готовности работать с новой администрацией Соединённых Штатов, заявление прозвучало в ходе встречи с действующим президентом США Джо Байденом.
Председатель КНР подчеркнул, что это необходимо для урегулирования разногласий «на благо двух народов».
«Китай готов работать с новой администрацией США для поддержания коммуникации, расширения сотрудничества и урегулирования разногласий, чтобы стремиться к устойчивому переходу китайско-американских отношений на благо двух народов», — сказал Си Цзиньпин.
Заявление обнародовал Белый дом.
Китайский лидер отметил, что Китайская Народная Республика по-прежнему привержена цели сохранения «здоровых и стабильных» отношений с Соединёнными Штатами.
Напомним, Си Цзиньпин и Байден встретились на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Перу.
Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин опровергла информацию о телефонном разговоре Си Цзиньпина и избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.