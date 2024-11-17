Трамп может переложить вину за провал в переговорах на Зеленского, пишет FT

Ранее Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его «торгашом», каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.