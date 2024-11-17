В МИД Ирана опровергли сообщения о встрече Маска с представителем в ООН

Ранее о встрече Маска и Ирвани написала газета The New York Times со ссылкой на иранских чиновников. Утверждалось, что встреча прошла в секретном месте и длилась больше часа. Ее итоги они оценили как позитивные. Как сообщили журналисты, что встреча с Маском предоставила Тегерану некий «обходной вариант», чтобы не вступать в переговоры напрямую с американскими официальными лицами. Также уточнялось, что главной темой встречи были идеи о том, как можно снизить напряженность между Вашингтоном и Тегераном.