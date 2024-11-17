The Times of Israel: во дворе резиденции Нетаньяху упали два снаряда

«Два осветительных снаряда, выпущенных по частной резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Кесарии, упали во дворе дома. Никакого ущерба причинено не было. Нетаньяху и его семьи в тот момент не было дома», — говорится в материале.