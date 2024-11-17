Посол ФРГ в РФ Ламбсдорф: время для переговоров по Украине еще не пришло

«Я не хочу здесь начинать дискуссию о том, должна ли однажды существовать линия соприкосновения, линия прекращения огня или демилитаризованная зона, будут ли там наблюдатели или нет. Это все могут быть детали для последующих переговоров», — сказал дипломат.