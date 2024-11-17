Олбани
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол ФРГ в РФ Ламбсдорф: время для переговоров по Украине еще не пришло

БЕРЛИН, 17 ноября. /ТАСС/. Посол Германии в России Александер Ламбсдорф полагает, что время для переговоров с РФ о перемирии в украинском конфликте еще не наступило. Такое мнение он высказал в интервью медиагруппе Funke.

Источник: Shutterstock

«Я не хочу здесь начинать дискуссию о том, должна ли однажды существовать линия соприкосновения, линия прекращения огня или демилитаризованная зона, будут ли там наблюдатели или нет. Это все могут быть детали для последующих переговоров», — сказал дипломат.

«Мы, к сожалению, пока еще не достигли момента, когда это можно обсуждать», — полагает Ламбсдорф. В то же время, по его мнению, «совершенно ясно, что Европа будет играть свою роль в урегулировании» конфликта.

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая» ранее заявил, что Москва готова к мирным переговорам по Украине, но не на базе «хотелок» Киева, а исходя из реалий.