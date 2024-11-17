Орбан предложил правым партиям Европы сказать «нет» конфликту на Украине

По словам Орбана, один из самых важных уроков прошедших выборов заключается в том, что «левые сделают все, чтобы уничтожить [своих противников] политически, морально и юридически». «Им невыносима мысль о возвращении правых партий к власти. Они полагают, что демократия может существовать только при условии их победы, и готовы использовать для этого любые средства», — предупредил премьер.