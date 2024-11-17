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МИД Ирана опроверг факт встречи Маска с постпредом страны при ООН

О встрече Маска с постпредом Ирана при ООН сообщила газета The New York Times.

Источник: Reuters

Постоянный представитель Ирана при Организации Объединённых Наций Амир Саид Ирвани не проводил встречу с американским бизнесменом Илоном Маском, заявил иранский дипломат Исмаил Багаи.

Он прокомментировал информацию, обнародованную в ряде американских СМИ. В публикациях утверждалось, что Маск встретился с Ирвани в Нью-Йорке.

«Мы категорически опровергаем факт этой встречи, удивлены, что это освещается в американских СМИ», — заявил официальный представитель МИД Ирана.

В частности, о встрече Маска с постпредом Ирана при ООН сообщила газета The New York Times. По её данным, Маск и иранский дипломат якобы обсудили «пути снижения напряжённости» в отношениях между Вашингтоном и Тегераном.

Ранее сообщалось, что избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп предложил Маску занять пост в правительстве США. Бизнесмен возглавит Министерство по повышению эффективности правительства.