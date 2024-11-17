Bloomberg указало на ободрение Восточной Европы после избрания Трампа

«Очевидно, что, если новый американский президент хочет мира вместо войны, антимигрантской политики вместо миграции и просемейной политики вместо гендерной, это оставит свой след в мире», — заявил Орбан государственному радио, принимая лидеров Европейского союза в Будапеште.
Словацкий союзник премьера Венгрии, премьер-министр Роберт Фицо, восхвалял победу над Демократической партией США как часть более широкой политической культурной войны. Он охарактеризовал победу Трампа как «поражение либеральных и прогрессивных идей».
Чешский миллиардер и бывший премьер-министр Андрей Бабиш был одним из первых, кто приветствовал Трампа, заявив, что он «вне себя от радости». «Я убежден, что Дональд Трамп — лучшее решение для Европы и всего мира», — заявил Бабиш.
Согласно исследованию Gallup International Association, жители Восточной Европы более благосклонно относятся к Трампу, чем жители Запада.
Ранее, 14 ноября, избранный президент США Дональд Трамп пообещал «очень усердно работать» над завершением украинского конфликта на состоявшемся гала-вечере Института политики «Америка прежде всего» в резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида).
Ранее, 5 ноября, Трамп назвал свою кампанию борьбой с «демократической системой зла».
Ранее, 12 ноября, экс-конгрессвумен от демократов Тулси сообщила, что цель Трампа — предотвратить третью мировую. Она отметила, что перед отправкой Вооруженных сил США в горячие точки необходимо испробовать все дипломатические меры, и это одна из причин, почему многие американцы проголосовали за Трампа.
Выборы 47-го президента США состоялись 5 ноября. В общенародном голосовании Трамп получил 51% голосов, а Харрис — 47,4%. Итоги голосования были встречены продолжительными овациями в предвыборном штабе Трампа. Сам же политик позднее назвал себя 47-м президентом США. Выступая перед сторонниками, республиканец заявил, что своей целью на посту главы государства считает прекращение военных конфликтов в мире.