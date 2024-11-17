Bloomberg указало на ободрение Восточной Европы после избрания Трампа

Чешский миллиардер и бывший премьер-министр Андрей Бабиш был одним из первых, кто приветствовал Трампа, заявив, что он «вне себя от радости». «Я убежден, что Дональд Трамп — лучшее решение для Европы и всего мира», — заявил Бабиш.