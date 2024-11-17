Будущему шефу Пентагона не дали охранять Байдена из-за татуировки

Пит Хегсет, бывший член Национальной гвардии, который выдвинут на пост главы Пентагона ранее был отстранен от обеспечения безопасности инаугурации президента Джо Байдена из-за того, что его татуировка, на первый взгляд, была интерпретирована как символ экстремизма.
Хегсет пояснил на подкасте у бывшего морпеха Шона Райана, что татуировка, привлекшая к нему негативное внимание, изображает иерусалимский крест, который он считает просто христианским символом.
Он выразил несогласие с тем, что его признали экстремистом только по этому признаку, и подчеркнул, что его татуировка связана с его службой в Национальной гвардии в Вашингтон.
Ранее местные власти Калифорнии подтвердили, что Пит Хегсет, выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на пост нового главы Пентагона, был фигурантом дела о сексуальном насилии. Имя и возраст женщины не разглашаются.