Олбани
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Будущему шефу Пентагона не дали охранять Байдена из-за татуировки

Татуировка представляет собой иерусалимский крест.

Источник: Аргументы и факты

Пит Хегсет, бывший член Национальной гвардии, который выдвинут на пост главы Пентагона ранее был отстранен от обеспечения безопасности инаугурации президента Джо Байдена из-за того, что его татуировка, на первый взгляд, была интерпретирована как символ экстремизма.

Хегсет пояснил на подкасте у бывшего морпеха Шона Райана, что татуировка, привлекшая к нему негативное внимание, изображает иерусалимский крест, который он считает просто христианским символом.

Он выразил несогласие с тем, что его признали экстремистом только по этому признаку, и подчеркнул, что его татуировка связана с его службой в Национальной гвардии в Вашингтон.

Ранее местные власти Калифорнии подтвердили, что Пит Хегсет, выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на пост нового главы Пентагона, был фигурантом дела о сексуальном насилии. Имя и возраст женщины не разглашаются.