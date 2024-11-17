Российские бойцы закрыли собой жителей Ильинки во время атаки дрона ВСУ

Российские солдаты закрыли жителей Ильинки Донецкой народной республики во время атаки украинского беспилотника. Об этом рассказал свидетель происшествия.
По его словам, 31 октября разведчики Вооруженных сил России вошли в Ильинку. Вскоре после этого украинские военные заметили российских солдат и начали их обстреливать из артиллерии, а также запустили дрон для контроля ситуации. В связи с угрозой атаки российские военнослужащие решили укрыться в подвале вместе с местными жителями.
Беспилотник с двумя боеприпасами был отправлен к месту, где находились люди, и в момент его падения российские солдаты накрыли собой гражданских. Один из боеприпасов не взорвался, но после того, как все выбрались из укрытия, прогремел взрыв.
Кроме того, свидетели утверждают, что военные ВС РФ говорили о том, что украинская сторона получила указание нацеливаться на мирных жителей, чтобы затем возложить ответственность на российских бойцов. Сейчас в Ильинке остаются множество гражданских лиц, среди которых есть раненые.
Ранее стало известно, что российские военнослужащие освободили Антоновку и Максимовку в Донецкой Народной Республике. Из Антоновки вытеснили врага бойцы группировки войск «Восток». Максимовку заняли подразделения Южной группировки войск.