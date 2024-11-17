Байден попросил Си Цзиньпина повлиять на КНДР в ситуации на Украине

«Президент Байден отметил, что публично заявленная позиция КНР в отношении войны на Украине заключается в том, что не должно быть эскалации или разрастания конфликта, но введение войск КНДР противоречит этому. Он также отметил, что КНР имеет влияние [на КНДР] и [другие] возможности и должна использовать их, чтобы попытаться предотвратить дальнейшую эскалацию, дальнейшее разрастание конфликта за счет введения еще большего количества войск КНДР», — сказал он, выступая в Лиме на специальном брифинге для журналистов, который был посвящен состоявшейся там на полях саммита АТЭС встрече американского и китайского лидеров.
Гипотетические провокации КНДР
По версии советника президента, «страны смотрят на КНР» в связи с этой ситуацией, чтобы китайские власти приняли определенные меры в отношении КНДР. «Президент Байден подчеркнул, что, по его мнению, это глубоко опасное развитие событий как в плане введения иностранной армии в Европу, так и ситуации на Корейском полуострове, поскольку углубление сотрудничества между Россией и КНДР может повысить вероятность провокационного поведения КНДР, провокационного поведения, о котором мы предупреждали, будь то в форме прямых провокаций против Республики Корея, или в форме чего-то вроде дальнейших ракетных испытаний, или даже седьмого ядерного испытания, что является тем, за чем мы постоянно бдительно следим», — добавил Салливан. Отвечая на вопрос о возможных рестрикциях в отношении Москвы и Пхеньяна, он подчеркнул, что ему пока нечего объявить о новых санкциях.
Байден во время переговоров, добавил помощник президента, в очередной раз выразил «обеспокоенность США по поводу поддержки КНР российского оборонно-промышленного комплекса».
Комментируя ранее опубликованные Сеулом «спутниковые снимки», которые якобы говорят о присутствии в России военных из КНДР, президент РФ Владимир Путин назвал такие фотографии «серьезной вещью». Однако российский лидер подчеркнул, что военнослужащие НАТО уже давно напрямую вовлечены в украинский конфликт. Путин указал, что в Договоре о стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном есть пункт о совместной обороне.
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что стратегическое сотрудничество Москвы и Пхеньяна не носит необычный или чрезвычайный характер, несмотря на попытки Запада его демонизировать. Она отметила, что тем, кто настроен на мирное взаимодействие с Москвой, беспокоиться вообще не о чем.
Пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй ранее заявил ТАСС, что США «распространяют дезинформацию о том, что Китай оказывает военную поддержку России». По его словам, Пекин «никогда не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта» на Украине, а экономическое и торговое сотрудничество между КНР и РФ «не направлено против какой-либо третьей стороны».