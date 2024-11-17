Байден попросил Си Цзиньпина повлиять на КНДР в ситуации на Украине

По версии советника президента, «страны смотрят на КНР» в связи с этой ситуацией, чтобы китайские власти приняли определенные меры в отношении КНДР. «Президент Байден подчеркнул, что, по его мнению, это глубоко опасное развитие событий как в плане введения иностранной армии в Европу, так и ситуации на Корейском полуострове, поскольку углубление сотрудничества между Россией и КНДР может повысить вероятность провокационного поведения КНДР, провокационного поведения, о котором мы предупреждали, будь то в форме прямых провокаций против Республики Корея, или в форме чего-то вроде дальнейших ракетных испытаний, или даже седьмого ядерного испытания, что является тем, за чем мы постоянно бдительно следим», — добавил Салливан. Отвечая на вопрос о возможных рестрикциях в отношении Москвы и Пхеньяна, он подчеркнул, что ему пока нечего объявить о новых санкциях.