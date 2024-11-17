Байдена отодвинули на задний план на фотографировании лидеров стран АТЭС

На ежегодной конференции Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Перу президент США Джо Байден оказался в тени других мировых лидеров на групповой фотографии. В центре внимания оказался председатель КНР Си Цзиньпин, который расположился рядом с президентом принимающей страны Диной Болуарте.
Байден, которому 81 год, прибыл последним на встречу и оказался на заранее определенной позиции на фото между лидерами Таиланда и Вьетнама, находясь в заднем ряду.
В то же время Си Цзиньпин пользовался особым вниманием, что сопровождалось благодарностью за финансирование Китая строительства нового крупного порта на побережье Перу.
Ранее стало известно, что конфликт на Украине, а также конфликт на Ближнем Востоке не упоминаются в итоговой декларации саммита АТЭС. Лидеры АТЭС заявили, что в связи с этим перед ними стоит «задача адаптации экономик», которая позволит "извлечь пользу из новых возможностей.