Байдена отодвинули на задний план на фотографировании лидеров стран АТЭС

Ранее стало известно, что конфликт на Украине, а также конфликт на Ближнем Востоке не упоминаются в итоговой декларации саммита АТЭС. Лидеры АТЭС заявили, что в связи с этим перед ними стоит «задача адаптации экономик», которая позволит "извлечь пользу из новых возможностей.