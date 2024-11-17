Президент Аргентины собирается встретиться с Си Цзиньпином в Бразилии

По словам Адорни, президент встретится с Си Цзиньпином в рамках саммита Группы двадцати (G20).
МИД Аргентины сообщил, что у Милея также запланированы встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой и президентом Всемирного банка Аджаем Бангой.
Ранее, 14 ноября, президент Аргентины Хавьер Милей встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом в рамках Конференции консервативных политических действий в резиденции американского политика Мар-а-Лаго.
В этот же день нобелевский лауреат по экономике Робинсон заявил, что Милей вызовет катастрофу в Аргентине. По его мнению, идеи Милея утопичны, и экономическая ситуация в Аргентине стала не структурной проблемой, а политическим вопросом.