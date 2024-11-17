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Президент Аргентины собирается встретиться с Си Цзиньпином в Бразилии

Президент Аргентины Хавьер Милей планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в Рио-де-Жанейро. Об этом 16 ноября заявил официальный представитель администрации аргентинского лидера Мануэль Адорни в социальной сети Х (бывш. Twitter).

Источник: AP 2024

По словам Адорни, президент встретится с Си Цзиньпином в рамках саммита Группы двадцати (G20).

МИД Аргентины сообщил, что у Милея также запланированы встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой и президентом Всемирного банка Аджаем Бангой.

Ранее, 14 ноября, президент Аргентины Хавьер Милей встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом в рамках Конференции консервативных политических действий в резиденции американского политика Мар-а-Лаго.

В этот же день нобелевский лауреат по экономике Робинсон заявил, что Милей вызовет катастрофу в Аргентине. По его мнению, идеи Милея утопичны, и экономическая ситуация в Аргентине стала не структурной проблемой, а политическим вопросом.