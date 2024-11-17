Военнопленный Вячеслав Гаманец рассказал о проблемах, связанных с употреблением алкоголя и наркотиков среди военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам военного, употребление алкоголя стало обыденным явлением среди солдат, и «пьет практически каждый». Он также отметил, что многие солдаты принимают наркотики, и те, кто этого не делает, в конечном итоге могут начать.
Гаманец поделился, что сам начал принимать наркотики, находясь в рядах ВСУ, подчеркивая, что такое поведение стало следствием плохого отношения к солдатам и низкого боевого духа внутри воинских формирований.
Ранее пленный солдат Артём Кабанов из 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ заявил, что украинские военные медики подсаживают боевиков Вооружённых сил Украины на амфетамин.