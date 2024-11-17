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Пленный боевик рассказал о проблемах с наркотиками в рядах ВСУ

Употребление наркотиков и алкоголя стало обыденным делом в рядах украинских солдат.

Источник: Аргументы и факты

Военнопленный Вячеслав Гаманец рассказал о проблемах, связанных с употреблением алкоголя и наркотиков среди военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам военного, употребление алкоголя стало обыденным явлением среди солдат, и «пьет практически каждый». Он также отметил, что многие солдаты принимают наркотики, и те, кто этого не делает, в конечном итоге могут начать.

Гаманец поделился, что сам начал принимать наркотики, находясь в рядах ВСУ, подчеркивая, что такое поведение стало следствием плохого отношения к солдатам и низкого боевого духа внутри воинских формирований.

Ранее пленный солдат Артём Кабанов из 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ заявил, что украинские военные медики подсаживают боевиков Вооружённых сил Украины на амфетамин.