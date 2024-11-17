Си Цзиньпин назвал Байдену, что «несовместимо, как огонь и вода»

Соединенным Штатам следует выступать против независимости Тайваня и поддерживать мирное воссоединение Китая, если американская сторона желает поддерживать мир, заявил китайский председатель Си Цзиньпин на встрече с американским президентом Джо Байденом в Лиме на полях саммита АТЭС. Его слова приводит китайский МИД.
Китайский лидер потребовал от США соблюдать четыре красные линии: вопрос Тайваня, ситуацию с демократией и правами человека в республике, а также право на развитие: «Им нельзя бросать вызов. Это самые важные ограждения».
«Важно подкреплять слова действиями. Человек не может утвердиться, не заслужив доверия. Китай всегда чтил свои слова. Если американская сторона всегда будет говорить одно, а делать другое, это нанесет ущерб ее собственному имиджу и подорвет доверие между Китаем и Соединенными Штатами», — подчеркнул Си.
По его мнению, «ловушка Фукидида не является исторической неизбежностью», не следует участвовать в холодной войне, ведь ее нельзя выиграть.
Ловушка Фукидида (с англ. Thucydides Trap) — выражение, означающее неизбежность столкновения в борьбе за лидерство между сильнейшими сторонами. Древнегреческий историк Фукидид использовал этот термин, чтобы объяснить предпосылки столкновения городов Спарта и Афины и начала между ними Пелопоннесской войныв V в. до н. э.
Независимость Тайваня официально признают только несколько стран мира, он формально считается частью Китая, сами власти острова заявляют о своей независимости и не подчиняются Пекину.
США, несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений, наравне с другими западными странами, выстраивают свои отношения с Тайванем как с независимым государством. Байден обещал, что американская армия защитит остров в случае вторжения Китая.
По итогам переговоров Белый дом сообщил, что США «выступают против любых односторонних изменений статус-кво с любой из сторон» и ожидают «урегулирования разногласий по обе стороны Тайваньского пролива мирными средствами». Байден призвал Китай прекратить дестабилизирующую военную активность в районе Тайваня.
«Я думаю, Тайвань должен платить нам за оборону. Знаете, мы ничем не отличаемся от страховой компании», — заявил летом избранный президент США Дональд Трамп. В то же время будущий вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс говорил, что Китай — самая серьезная глобальная проблема для США.