Си Цзиньпин назвал Байдену, что «несовместимо, как огонь и вода»

«Важно подкреплять слова действиями. Человек не может утвердиться, не заслужив доверия. Китай всегда чтил свои слова. Если американская сторона всегда будет говорить одно, а делать другое, это нанесет ущерб ее собственному имиджу и подорвет доверие между Китаем и Соединенными Штатами», — подчеркнул Си.