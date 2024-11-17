Трюдо на саммите АТЭС пообещал работать над решением украинского конфликта

«Я думаю, всем понятно, как важно прекратить жестокость на территории Украины, завершить конфликты по всему миру. Мы продолжим тесное сотрудничество с Владимиром Зеленским и украинцами. Это от всех нас потребует определенного уровня вовлеченности в процесс с коллегами, чьи взгляды расходятся с нашими, и к кому уровень доверия, как к (президенту России) Владимиру Путину находится на низком уровне», — сказал Трюдо.
В начале ноября Зеленский заявил, что Канада отправила на Украину систему ПВО NASAMS, Киев ожидает получить ее до конца 2024 года.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.