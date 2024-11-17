«Сегодня мы объявляем, что мы начнем регулярные развертывания Японской амфибийной бригады быстрого развертывания в Австралии. И это будет иметь особое значение для сотрудничества с австралийскими силами обороны и морскими пехотинцами США, когда они будут здесь в рамках ротации морской пехоты. Это будет способствовать созданию взаимодействия между нашими тремя странами», — заявил Марлз в рамках брифинга по итогам трехсторонней встречи с министрами обороны США и Японии. Трансляцию брифинга вело министерство обороны США.
Япония начнет регулярные развертывания морской пехоты в Австралии
ДЖАКАРТА, 17 ноя — РИА Новости. Япония начнет регулярные развертывания амфибийной бригады быстрого развертывания, элитного соединения морской пехоты сухопутных частей сил самообороны Японии, в Австралии, заявил австралийский министр обороны Ричард Марлз.