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Япония начнет регулярные развертывания морской пехоты в Австралии

ДЖАКАРТА, 17 ноя — РИА Новости. Япония начнет регулярные развертывания амфибийной бригады быстрого развертывания, элитного соединения морской пехоты сухопутных частей сил самообороны Японии, в Австралии, заявил австралийский министр обороны Ричард Марлз.

Источник: Reuters

«Сегодня мы объявляем, что мы начнем регулярные развертывания Японской амфибийной бригады быстрого развертывания в Австралии. И это будет иметь особое значение для сотрудничества с австралийскими силами обороны и морскими пехотинцами США, когда они будут здесь в рамках ротации морской пехоты. Это будет способствовать созданию взаимодействия между нашими тремя странами», — заявил Марлз в рамках брифинга по итогам трехсторонней встречи с министрами обороны США и Японии. Трансляцию брифинга вело министерство обороны США.