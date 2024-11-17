В Пхеньяне осудили действия Южной Кореи по распространению листовок

Заместитель заведущего отделом Центрального комитета Трудовой партии Ким Ё Чжон в своем заявлении для прессы заявила, что власти Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в очередной раз обнаружили на своей территории листовки из Южной Кореи. Она предупредила, что Сеул дорого заплатит за эти провокации. Об этом 17 ноября стало известно из материала, опубликованного Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).