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В Пхеньяне осудили действия Южной Кореи по распространению листовок

Заместитель заведущего отделом Центрального комитета Трудовой партии Ким Ё Чжон в своем заявлении для прессы заявила, что власти Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в очередной раз обнаружили на своей территории листовки из Южной Кореи. Она предупредила, что Сеул дорого заплатит за эти провокации. Об этом 17 ноября стало известно из материала, опубликованного Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Источник: Reuters

Ким Ё Чжон сообщила, что из многих районов страны непрерывно поступали сообщения об обнаружении политических листовок и «грязных предметов», которые распространяли из Республики Корея вдоль межкорейской границы и вглубь Пхеньяна.

Уточняется, что органы государственной безопасности КНДР оцепили районы для ликвидации агитационного материала путем его сожжения.

Сестра лидера КНДР решительно осудила «постыдные действия политиков Республики Корея», которые проигнорировали многочисленные предупреждения Пхеньяна.

Ранее, 14 октября, представитель МИД России Мария Захарова назвала распространение агитационных листовок Южной Кореи на территории КНДР посягательством на суверенитет. Захарова отметила, что властям Южной Кореи нужно более серьезно отнестись к предупреждениям Пхеньяна и прекратить нагнетать обстановку на полуостров своей провокационной кампанией, которая может привести к реальным вооруженным инцидентам.