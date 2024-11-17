The Times узнала, почему Украина перестала получать Storm Shadow

Прекращение поставок Великобританией дальнобойных ракет Storm Shadow для Украины может быть связано с нехваткой запасов, пишет The Times со ссылкой на источники.
Командование, вероятно, не хочет передавать их в ущерб необходимого резерва для защиты страны, предположили собеседники газеты в британском Минобороны. Другие источники полагают, что Лондон размышляет следующим образом: если передать Storm Shadow до того, как их разрешат запускать по дальним объектам на территории России, они будут использованы не так эффективно.
«Мы не комментируем оперативные запасы, однако поддержка Украины Великобританией непоколебима, и премьер-министр [лейборист Кир Стармер] неизменно дает понять, что его правительство будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — заявили The Guradian в Минобороны Великобритании. Ведомство напомнило, что Стармер еще в июле пообещал ежегодно выделять на помощь Киеву по 3 млрд фунтов стерлингов, и с тех пор созванивался с украинским президентом Владимиром Зеленским шесть раз, еще дважды принимал его в своем офисе.
Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета, способная поражать цель на расстоянии до 250 км. Великобритания передала такие ракеты Украине в мае 2023 года.
«Этого не происходит. Стармер не дает нам дальнобойное оружие. Ситуация уже не та, что была, когда премьер-министром был Риши Сунак. Отношения ухудшились», — сказал украинский чиновник. По его словам, из-за этой проблемы откладывается визит британского премьера в Киев: «Нет смысла в его приезде как туриста. В данный момент он не готов принимать необходимые решения».
Российская сторона выступает резко против дискуссии об ударах дальнобойным оружием. Президент Владимир Путин предупреждал, что снятие ограничений сделает государства-члены НАТО прямыми участниками конфликта: «Если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться».
Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».
Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.