The Times узнала, почему Украина перестала получать Storm Shadow

«Мы не комментируем оперативные запасы, однако поддержка Украины Великобританией непоколебима, и премьер-министр [лейборист Кир Стармер] неизменно дает понять, что его правительство будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — заявили The Guradian в Минобороны Великобритании. Ведомство напомнило, что Стармер еще в июле пообещал ежегодно выделять на помощь Киеву по 3 млрд фунтов стерлингов, и с тех пор созванивался с украинским президентом Владимиром Зеленским шесть раз, еще дважды принимал его в своем офисе.