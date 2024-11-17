Си Цзиньпин призвал к мирным переговорам и охлаждению ситуации на Украине

«Тайваньский вопрос, демократия, права человека, а также пути и система Китая и его право на развитие — четыре красные линии для Китая. Их нельзя оспаривать или пересекать. Они являются важнейшими ограничителями и гарантиями безопасности для отношений между Китаем и США», — заявил Си Цзиньпин.