Ллойд Остин считает, что российско-украинский конфликт завершится переговорами

«Мы хотим быть уверены, что Украина находится в наилучшем положении для того, чтобы защищать свои интересы, как бы это ни разрешилось в будущем. Я также считаю, и я уже говорил об этом ранее, что в конечном итоге он будет урегулирован путем переговоров», — сказал Остин (цитата по ТАСС).