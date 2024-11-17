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Ллойд Остин считает, что российско-украинский конфликт завершится переговорами

США хотят, чтобы Украина находилась «в наилучшем положении» для защиты своих интересов, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. По его мнению, конфликт с Россией завершится за столом переговоров.

Источник: AP 2024

«Мы хотим быть уверены, что Украина находится в наилучшем положении для того, чтобы защищать свои интересы, как бы это ни разрешилось в будущем. Я также считаю, и я уже говорил об этом ранее, что в конечном итоге он будет урегулирован путем переговоров», — сказал Остин (цитата по ТАСС).

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявлял, что администрация президента Джо Байдена совместно с другими странами НАТО намерена направить Украине как можно больше помощи, за счет которой она сможет продолжать боевые действия в 2025 году или займет более выгодную позицию перед началом переговоров с Россией. По его словам, перед инаугурацией Дональда Трампа Вашингтон планирует направить в помощь Украине все выделенные для этого средства.