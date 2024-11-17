Запад хочет держать Венгрию и Грузию под контролем, заявил эксперт

«В Венгрии нам не хочется стать участником этой войны, этого конфликта: ни по санкциям, ни по вооружению, ни по последствиям. И Грузия, я думаю, что правительство Грузии имеет такой же подход. И здесь тоже параллель: оба правительства приняли закон, как сделать прозрачным финансирование внешних фондов, политических и общественных организаций. Брюссель подал в суд на Венгрию из-за закона о “национальном суверенитете.” Речь идет о финансировании извне организаций, деятельность которых может влиять на выборы. И в Грузии в мае тоже приняли этот закон, и в этой связи против них тоже есть определенные санкции и общий подход Запада к Грузии мы видели до и после парламентских выборов», — отметил собеседник агентства.