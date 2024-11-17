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А. Лукашенко: Серьезно разберемся с теми, кто мешает людям жить!

Бомжей, тунеядцев в нашей стране не будет. Об этом 16 ноября в ходе своего пребывания на празднике тружеников села «Дажынкi» в Климовичах заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Источник: пресс-служба президента Беларуси

«Надо, чтобы у человека вместе с зарплатой росла мотивация и квалификация. Но давайте будем откровенно говорить: у нас все желают работать, как лучшие [труженики]? Далеко не все. Готовьтесь! Готовьтесь! Бомжей, тунеядцев в стране не будет. Все должны шевелиться, работать, зарабатывать на себя и на свою семью. Мы поможем, предоставим рабочее место, только идите работать», — обратил внимание глава государства.

Тех же, кто мешают людям жить, Александр Лукашенко предупредил: с такими лицами будут разбираться самым серьезным образом.

Лукашенко Александр