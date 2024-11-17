А. Лукашенко: Серьезно разберемся с теми, кто мешает людям жить!

«Надо, чтобы у человека вместе с зарплатой росла мотивация и квалификация. Но давайте будем откровенно говорить: у нас все желают работать, как лучшие [труженики]? Далеко не все. Готовьтесь! Готовьтесь! Бомжей, тунеядцев в стране не будет. Все должны шевелиться, работать, зарабатывать на себя и на свою семью. Мы поможем, предоставим рабочее место, только идите работать», — обратил внимание глава государства.