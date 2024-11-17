Четыре безэкипажных катера уничтожены в Черном море. Военная операция, день 998-й

08:29 Польша подняла боевую авиацию из-за ракетной атаки РФ по Украине — оперативное командование польской армии в соцсети Х.

08:26 В Одессе частично пропало электро- и водоснабжение — мэр Геннадий Труханов.

08:22 ? В Одессе, Днепре, Кривом Роге и Запорожье произошли взрывы — «Страна».

08:18.

08:14 ? Взрывы произошли в Киеве, Николаеве и Харькове, сообщили местные власти.

08:11 ? Один человек ранен в результате атаки БПЛА по заводском цеху в Удмуртии, сообщил глава региона Александр Бречалов.

08:07 ? За ночь уничтожены два украинских дрона над территорией Белгородской области и четыре безэкипажных катера в Черном море, сообщили в Минобороны РФ.

08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 998-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.