Новый орган власти из глав предприятий создадут в Комсомольске-на-Амуре

Встреча мэра с участием представителей градообразующих производств состоялась в субботу, 16 ноября. На заседании обсудили проект Положения о Совете, принципы его работы, цели, задачи и планы. Как заключили стороны, Совету предстоит стать рабочей площадкой для обсуждения и решения ключевых вопросов жизни города, таких как кадровая политика, благоустройство, жилищное строительство, поддержка армии, привлечение инвестиций и подготовка к 100-летию Комсомольска.