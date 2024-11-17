Новый орган власти из глав предприятий создадут в Комсомольске-на-Амуре

Задачей нового органа будет способствовать развитию города Юности и решению проблемных вопросов, написал Заплутаев в личном Telegram-канале.
Встреча мэра с участием представителей градообразующих производств состоялась в субботу, 16 ноября. На заседании обсудили проект Положения о Совете, принципы его работы, цели, задачи и планы. Как заключили стороны, Совету предстоит стать рабочей площадкой для обсуждения и решения ключевых вопросов жизни города, таких как кадровая политика, благоустройство, жилищное строительство, поддержка армии, привлечение инвестиций и подготовка к 100-летию Комсомольска.
«Совет должен стать местом, где будут приниматься решения по самым важным вопросам города», — подчеркнул Заплутаев.
В ближайшее время участники заседания представят свои предложения по проекту, после чего оно будет утверждено постановлением администрации.
Идея создания Совета получила поддержку губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина. Глава региона провёл организационное заседание в сентябре, на котором отметил, что готов оказать работе Совета всестороннее содействие.