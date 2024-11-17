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В нескольких населенных пунктах Молдовы жители выберут местную власть

В населенных пунктах семи районов Молдовы избиратели голосуют на выборах мэров.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. Граждане с правом голоса выберут 17 ноября мэров в семи населенных пунктах разных районов Молдовы.

Как сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК), новые местные выборы стартовали в городе Каушаны одноименного района, коммуне Ильичевка Флорештского района, коммуне Бошкана Криулянского района, в селе Арионешты Дондюшанского района, коммуне Антонешты Кантемирского района, в селе Клокушна Окницкого района и селе Попештий-де-Жос Дрокиевского района.

На посты мэров претендуют 38 кандидатов, из которых 28 выдвинуты политическими партиями, а 10 баллотируются самостоятельно.

На 15 участках для голосования ожидают более 25 000 избирателей. Голосование стартовало в семь утра, а закроются участки, как обычно, в 21:00.

Для этих выборов ЦИК напечатала 25 242 бюллетеня, из которых 20 195 — на государственном языке и 5 047 — на русском.

За ходом выборов следят 25 национальных наблюдателей, аккредитованных ЦИК.