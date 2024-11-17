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Антитеррористические учения пройдут во Владивостоке

Жителей и гостей дальневосточной столицы попросили отнестись с пониманием к ситуации.

Во Владивостоке в предстоящий понедельник, 18 ноября, пройдут учения, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Управления МВД России по городу.

Планируется проведение антитеррористического учения возле Штаба Приморской Флотилии ТОФ в бухте Улисс. В связи с учениями в этом районе возможно усиленное присутствие полиции и использование специальной техники.

Жителям и гостям Владивостока порекомендовали отнестись с пониманием к мероприятиям и сохранять спокойствие.

Напомним, в конце сентября во Владивостоке прошли российско-китайские военные учения. Отряд боевых кораблей двух стран уходил в море, чтобы провести недельную тренировку.