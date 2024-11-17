Депутата Новака сняли с поста секретаря КПРФ после обвинений в насилии

Конфликт между Новаком и Яковлевой, с которой он состоит в отношениях с 2007 года и имеет общих детей, возник из-за личных разногласий. По словам Яковлевой, инцидент произошел после ее заявления о намерении подать на алименты, что привело к конфликту и, как она утверждает, к физическому насилию со стороны Новака, который также угрожал ей убийством.