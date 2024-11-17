Депутата Новака сняли с поста секретаря КПРФ после обвинений в насилии

Его подозревают в избиении сожительницы, Инны Яковлевой.
Конфликт между Новаком и Яковлевой, с которой он состоит в отношениях с 2007 года и имеет общих детей, возник из-за личных разногласий. По словам Яковлевой, инцидент произошел после ее заявления о намерении подать на алименты, что привело к конфликту и, как она утверждает, к физическому насилию со стороны Новака, который также угрожал ей убийством.
Депутат, в свою очередь, отверг все обвинения и заявил, что не знаком с женщиной. В связи с этим Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Новака по статьям об истязании и угрозе убийством. Суд вынес решение о запрете на приближение Новака к месту жительства потерпевшей и общение с ней и свидетелями.
На конференции КПРФ было принято решение о смене секретаря путем тайного голосования. Новым секретарем партии стала Елена Родикова, которая ранее баллотировалась в городской совет Красноярска, но не смогла пройти в него. Об этом сообщил депутат регионального Заксобрания Владимир Вахтель.