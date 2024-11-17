Си Цзиньпин назвал Байдену красные линии в отношениях США и Китая

«Председатель Си изложил позицию Китая по Тайваню, торгово-экономическим связям, науке и технологиям, кибербезопасности, Южно-Китайскому морю, украинскому кризису и Корейскому полуострову. Си подчеркнул, что мир и стабильность по обе стороны пролива и сепаратистская деятельность за “независимость Тайваня” несовместимы, как вода и огонь», — говорится в сообщении.
По словам председателя КНР, если американская сторона всегда будет говорить одно, а делать другое, это «нанесет ущерб ее собственному имиджу и подорвет доверие» между сторонами. По его мнению, сдерживание Китая неразумно, неприемлемо и обречено на провал.
«Важно относиться друг к другу как к равным. Как две крупные страны, ни Китай, ни США не должны стремиться переделывать друг друга по своему усмотрению, подавлять друг друга с так называемой позиции силы или лишать друг друга законного права на развитие, чтобы сохранить свой лидирующий статус», — добавили в ведомстве.
Ранее в этот день Си Цзиньпин на АТЭС также заявил, что США не должны вмешиваться в двусторонние споры по поводу островов Наньша.
Накануне Си Цзиньпин заявил Байдену о готовности КНР работать с администрацией избранного президента США Дональда Трампа. За последние четыре года китайско-американские отношения переживали взлеты и падения, но под нашим руководством мы также вели плодотворный диалог и сотрудничество и в целом достигли стабильности, сказал Байден.
До этого, 13 ноября, в Пекине обвинили Вашингтон в использовании Тайваня для сдерживания КНР. Запрет со стороны США к компании TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) на поставки некоторых современных микросхем с острова Тайвань материковому Китаю повышает напряженность в регионе, посчитали в Китае.