Си Цзиньпин назвал Байдену красные линии в отношениях США и Китая

«Важно относиться друг к другу как к равным. Как две крупные страны, ни Китай, ни США не должны стремиться переделывать друг друга по своему усмотрению, подавлять друг друга с так называемой позиции силы или лишать друг друга законного права на развитие, чтобы сохранить свой лидирующий статус», — добавили в ведомстве.