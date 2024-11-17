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Радий Хабиров пригласил жителей Башкирии на турнир по самбо во Дворец борьбы

Радий Хабиров пригласил жителей Башкирии на турнир по самбо во Дворец борьбы.

Источник: Башинформ

Глава Башкирии Радий Хабиров пригласил жителей республики на всероссийский турнир по самбо, который проходит в эти дни в новом Дворце борьбы в Уфе. На своей странице в телеграм-канале он опубликовал пост, в котором поделился некоторыми кадрами с соревнований.

«Так проходят первые спортивные соревнования в нашем Дворце борьбы в Уфе. Сегодня Всероссийский турнир по самбо “Zвезда”, посвященный памяти Героев России, продолжается. Можно смотреть прямую трансляцию с ковров. А можно поболеть за спортсменов и в самом Дворце борьбы. Его адрес: ул. Мусы Гареева, 5. Вход свободный», — написал он.

Напомним, 16 ноября, в уфимском Дворце борьбы состоялась церемония открытия Всероссийских детских соревнований по самбо «Zвезда». Он посвящен памяти Героев России. Турнир собрал 800 участников и он стал международным.

Как сообщал Башинформ, одним из главных подарков для жителей Уфы и республики в честь 450-летия столицы Башкортостана стало открытие Дворца борьбы 31 августа 2024 года.