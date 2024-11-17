Радий Хабиров пригласил жителей Башкирии на турнир по самбо во Дворец борьбы.

«Так проходят первые спортивные соревнования в нашем Дворце борьбы в Уфе. Сегодня Всероссийский турнир по самбо “Zвезда”, посвященный памяти Героев России, продолжается. Можно смотреть прямую трансляцию с ковров. А можно поболеть за спортсменов и в самом Дворце борьбы. Его адрес: ул. Мусы Гареева, 5. Вход свободный», — написал он.