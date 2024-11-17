Медведев назвал одно из условий для урегулирования по Украине

«США радостно инвестируют в конфликт между Россией и Украиной, — указал политик. — В цифрах за этот год поставки нефти из США в Европу нарастили вдвое (+101%, то есть на 37,3 млн тонн больше). Сжиженного природного газа — на 18,5 млн тонн (+181%)». «Прибыль убедительная. Ведь Европе некуда деться в условиях дефицита сырьевых товаров, который спровоцировали антироссийские санкции», — отметил Медведев.