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Медведев назвал одно из условий для урегулирования по Украине

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Продолжение конфликта на Украине выгодно США, нарастившим поставки своего сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в результате антироссийских санкций. На это указал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, напомнив, что условием урегулирования на Украине должна стать отмена рестрикций против России.

Источник: РИА "Новости"

«США радостно инвестируют в конфликт между Россией и Украиной, — указал политик. — В цифрах за этот год поставки нефти из США в Европу нарастили вдвое (+101%, то есть на 37,3 млн тонн больше). Сжиженного природного газа — на 18,5 млн тонн (+181%)». «Прибыль убедительная. Ведь Европе некуда деться в условиях дефицита сырьевых товаров, который спровоцировали антироссийские санкции», — отметил Медведев.

«Завершение российско-украинского конфликта может подорвать позиции американского сжиженного газа в Старом Свете (одно из наших условий — отмена санкций)», — сделал вывод зампред СБ РФ.

Медведев Дмитрий